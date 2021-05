Douglas Richer / contilnet – O ano de 2021 mal começou, maio nem terminou, e o público se surpreendeu com a quantidade de casais acreanos que deram um ponto final em seus relacionamentos amorosos.

Será mesmo que a única culpada é a quarentena? Parte de quem está de fora acha que sim. Contudo, somente os envolvidos sabem o real motivo.

Este colunista destacou os casais de políticos famosos, ex-enamorados que entristeceram os amigos, familiares e seguidores com a notícia da separação.

Confira a lista:

1º Marfisa e Sérgio Petecão

O casamento entre a vice-prefeita de Rio Branco, Marfisa Galvão, e o senador do Acre, Sérgio Petecão, chegou ao fim. A notícia partiu da vice-prefeita, que compartilhou a mensagem em seu Instagram. Em uma publicação feita no feed e storie, Marfisa compartilhou uma foto do casal e explicou a situação na legenda.

“AMIGOS, bom dia!!!

Muito difícil falar sobre nossa própria vida.

Quero comunicar a vocês que PETECÃO E EU ESTAMOS SEPARADOS.

Foram anos de casamento e tudo terminou. Cheguei a pensar que nada existiu. Mas sim, fomos felizes durante anos, uma felicidade bonita, mas que chegou ao fim. Achei que nunca mais pudesse ser feliz, mas encontrei em mim mesma a força para continuar lutando.”

2º Marcia e Marcio Bittar

Casados há mais de 32 anos, Marcia e Marcio Bittar não formam mais um casal. A revelação foi feita pelo próprio por meio de entrevista para o site ContilNet, que foi acompanhada de um belo texto explicando o carinho e admiração pela ex-esposa.

“O que posso dizer é que a Márcia foi o grande amor da minha vida e, enquanto eu viver, ela vai ser a mulher mais importante ao longo da minha vida. Em quase 32 anos de casamento, três filhos, esteve do meu lado em tudo. Ela é e continuará sendo alguém que eu amo. Ninguém foi mais importante na minha vida inteira do que essa mulher.”

3º James e Mailza Gomes

Rumores circulam que a senadora do Acre, Mailza Gomes e seu esposo, o ex-prefeito de Senador Guiomard, James Gomes estejam em crise no casamento. Para reforçar o abalo, a ausência de cliques e demonstração de afeto no Instagram do ex-prefeito chamou atenção.

Mailza é destaque pelo trabalho e alianças políticas construídas em prol do Acre. Este colunista entrou em contato com a assessoria da senadora que não quis se pronunciar sobre o assunto, e disse que estaria aberta somente para dialogar sobre as ações da parlamentar.

4º Fernanda Hassem e Álvaro Sander

Sem explicar os motivos que levaram o fim do casamento, a prefeita do município de Brasiléia, Fernanda Hassem, e o esposo, o médico Álvaro Sander Salvatierra Cesar, também colocaram um ponto final.

De acordo com fontes ligadas a este colunista, o término foi amigável e não há nenhum tipo de ressentimento entre eles.

5º Israel Milani e Amanda Vasconcelos

Fim da linha também para o médico e secretário de Estado de Meio Ambiente do Acre, Israel Milani e sua ex-esposa Amanda Vasconcelos.

De forma discreta, a união chegou ao fim. Nas redes do secretário já não encontra momentos compartilhados com sua ex-love.

6º Samir Bestene e Maira Bandeira

Parece que a convivência na quarentena fez mais um casal terminar seu relacionamento, apesar de não ter anunciado oficialmente o fim da relação. O casal em questão é o empresário e vereador Samir Bestene, e a advogada e presidente da AGEAC, Mayra Cristine Bandeira. Nas redes do vereador ainda consta uma declaração para sua amada no dia 5 de janeiro.

7º Daniel Herculano e Judith Cristina

O gestor público e secretário de Cidadania e Assistência Social, Daniel Herculano, e a empresária Judith Cristina também oficializaram o fim da união. Após 10 anos dividindo o mesmo teto, o casamento chegou ao fim em janeiro.

De acordo com a assessoria de Herculano, a separação foi consensual: ambos decidiram seguir caminhos diferentes.

Este colunista deseja felicidade para todos, e que encontram a sua metade da laranja!

E veja no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Momento do sepultamento do Dr. Andrade Santana de 32 anos, na Bahia, onde familiares e amigos se fazem presente para prestar a última homenagem ao profissional, colegas da mesma unidade de saúde onde Dr. Andrade trabalhava, estenderam uma faixa de luto pelo falecimento do médico acreano.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.