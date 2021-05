Ex-deputado Ney Amorim – Podemos, em atuação quando era presidente da ALEAC – Imagem: Reprodução

No texto, David relata todo seu trabalho feito na campanha e diz que foram muitas as pessoas que dependia desse tipo de pagamento e que o ex-candidato ao senado pelo PT, tenta voltar a cena política se apresentando como o novo, mas que na verdade tem práticas velhas.

Ney Amorim assumiu recentemente a direção do Podemos e vem fortalecendo a sigla para montar chapas de deputados estadual e federal, caminhando na aliança que tentará reeleger o governador Gladson Cameli – PP.

Veja o texto;

Ney Amorim, político acreano, volta à cena. Abocanhou um partido, o Podemos, mas espero que não possam. É triste isso. O cara na última eleição veio na nossa empresa de comunicação, tirou foto bem produzida, fez arte com slogans, gravou todos os seus programas para TV e rádio e depois, pegou sua frasqueira, botou em baixo do sovaco e sumiu. Na sua prestação de contas ao TRE colocou: publicidade – Acre Publicidade. A Acre Publicidade, ou seja lá o que for, é uma gráfica, que simplesmente imprimiu o material que nós criamos.

O dono já foi até preso uma vez pelo que sei. Ney Amorim, político acreano volta cena. Volta, mas não tem como apagar seus rastros. Tá tudo lá na prestação de contas ao TRE. Ele não tem nossa nota fiscal para provar que pagou nem 1 centavo do que usufruiu, do trabalho de pais e mães de família, que fotografaram, escreveram textos, iluminaram, maquiaram, dirigiram e editaram todos os seus programas eleitorais. Ney Amorim, político acreano, qual uma fênix, volta ao palco da política.

A memória pode ser curta, mas o braço da justiça vai afirmar que o que ele fez diante do TRE foi falsidade ideológica. Isso pode torná-lo inelegível por uns anos. Não vai pagar as contas daqueles que o fotografaram, escreveram textos, iluminaram, maquiaram, dirigiram e editaram todos os seus programas eleitorais, mas pode servir de lição para outras fênix que queiram usufruir do suor alheio e ignorar o fato que as pessoas vivem do fruto do seu trabalho. (SIC).

Caso tenha interesse em contestar a publicação do publicitário, o espaço estar aberto, para o ex-deputado estadual Ney Amorim, hoje presidente estadual do PODEMOS.

