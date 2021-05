Senador Sérgio Petecão e sua esposa Marfisa Galvão Foto: Arquivo da Família/Facebook

Correia 68 – A vice-prefeita de Rio Branco, que é sempre muito descontraída em suas postagens nas redes sociais, causou polêmica na manhã deste domingo (30), ao publicar uma foto de sua piscina com a mensagem “dia especial na casa amarela”.

Seria só mais uma publicação em seu story, como faz diariamente, se não tivesse na foto, dentre as boias da piscina, uma em formato de pênis. A imagem logo viralizou em grupos de WhatsApp e nas redes sociais.

Desde que assumiu como vice-prefeita, em janeiro deste ano, Marfisa vem se destacando por seus vídeos engraçados e opiniões polêmicas nas redes sociais.

O questionamento feito pelos internautas acerca desta publicação, é que entre os mais de 7 mil seguidores de sua página, certamente existem menores, para qual o conteúdo é inapropriado.

E veja no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Momento do sepultamento do Dr. Andrade Santana de 32 anos, na Bahia, onde familiares e amigos se fazem presente para prestar a última homenagem ao profissional, colegas da mesma unidade de saúde onde Dr. Andrade trabalhava, estenderam uma faixa de luto pelo falecimento do médico acreano.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.