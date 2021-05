E veja no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Momento do sepultamento do Dr. Andrade Santana de 32 anos, na Bahia, onde familiares e amigos se fazem presente para prestar a última homenagem ao profissional, colegas da mesma unidade de saúde onde Dr. Andrade trabalhava, estenderam uma faixa de luto pelo falecimento do médico acreano.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.