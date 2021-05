Colaborar com as ações educativas do Detran/AC faz parte das metas necessárias para o recebimento do prêmio – Foto: Renato Beiruth

Assessoria – Os servidores efetivos do Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) receberam o Prêmio Anual de Valorização da Atividade de Trânsito (Pavat) referente ao exercício 2020, pago em parcela única.

O repasse do prêmio veio em um momento muito significativo: encerramento das atividades ligadas ao Movimento Maio Amarelo 2021, em que, com a colaboração dos servidores do Detran, foi possível alcançar quase 500 mil pessoas com mensagens educativas veiculadas nas redes sociais.

Durante a cerimônia de encerramento do evento, o governador Gladson Cameli recebeu uma placa de agradecimento pelos esforços em priorizar o pagamento do Pavat e, com isso, demonstrar a importância do servidor público para o governo.

Em nota, o Sindicato dos servidores do Detran/AC (Sindetran) também agradeceu e enfatizou que esse é um momento de reconhecimento dos esforços do servidor da casa. “Esse olhar mais de perto para os anseios dos servidores só nos faz sentir que não estamos sozinhos e que somos valorizados pelo trabalho que realizamos dentro da instituição e também contribuímos para o desenvolvimento do nosso amado Acre”, assina Isacc de Moura, presidente do sindicato.

A presidente do Detran, Taynara Martins, fez questão de pontuar que apesar dos grandes esforços realizados pelo governo para cumprir o compromisso com o servidor, mesmo em tempos de pandemia, o pagamento do Pavat se trata de um mérito dos servidores de carreira, que têm se doado sem restrições para que a oferta dos serviços seja mantida, apesar das restrições. “Esse é mais um passo de reconhecimento e de valorização do excelente trabalho desenvolvido por cada um dos senhores. Agradeço o empenho de cada um e essa vitória é exclusivamente de todos os servidores que tem contribuído para prestar um serviço de qualidade”, salienta a Presidente.

Para o servidor Luciano da Costa Monteiro, técnico administrativo, esse momento demonstra o compromisso da gestão com os servidores. “Precisamos reconhecer que não é fácil honrar todos os compromissos do Estado, pagando dívidas anteriores, em época de pandemia e outras mazelas que já atingiram nosso estado durante a atual gestão. A presidente do Detran está na mesma linha do governador, buscando retribuir da melhor forma nosso trabalho” enfatiza.

Placa de agradecimento em nome dos servidores do Detran/AC é entregue a Gladson – Foto: Renato Beiruth

