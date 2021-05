Droga foi apreendida na noite dessa sexta-feira (28) no Conjunto Novo Horizonte – Foto: Polícia Militar Uma denúncia anônima ajudou a Polícia Militar a prender um homem com drogas na noite dessa sexta-feira (28) no Conjunto Novo Horizonte, em Rio Branco. Com o suspeito, a polícia achou skank, cocaína e material para embalar droga.

A polícia informou que uma equipe da Força Tática do Primeiro Batalhão de Polícia Militar (1° BPM) fazia patrulhamento de rotina quando recebeu uma denúncia de que em uma casa havia drogas e arma de fogo. A equipe foi até o local e conversou com a mulher do suspeito, que não estava no lugar. A polícia fez buscas na casa e achou 58 trouxinhas de cocaína; 855 gramas de skank; 217 papelotes também de skank; 512 gramas de maconha e 110 pacotes de merla. Na residência tinha ainda material para embalar a droga. Após alguns minutos, o suspeito chegou na casa e confessou ser dono da droga. Ele falou também que recebeu o material como pagamento de uma dívida. Ele foi preso e levado para a Delegacia de Flagrantes (Defla).

