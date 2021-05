No encerramento do Movimento Maio Amarelo, Gladson Cameli agradeceu empenho dos servidores do Detran-AC e ressaltou a relevância da campanha – Foto: Diego Gurgel

Assessoria – A campanha tem como principal objetivo orientar a população sobre a responsabilidade no trânsito. Nesta sexta-feira, 28, uma solenidade marcou o encerramento das atividades com a apresentação dos resultados alcançados e homenagens aos servidores da autarquia.

Presente no evento, o governador Gladson Cameli parabenizou os profissionais do Detran pela iniciativa, assim como o desempenho de cada um deles no atendimento e serviços prestados à sociedade acreana. O gestor aproveitou a oportunidade para destacar a relevância do Movimento Maio Amarelo na busca por um trânsito cada vez mais seguro.

“Gostaria de agradecer o esforço de cada um de vocês para atender a nossa população. Estamos enfrentando um período muito difícil e, mesmo assim, o trabalho do Detran praticamente não parou. Também quero falar da importância do Maio Amarelo. São campanhas como esta que demonstram o nosso compromisso em salvar vidas no trânsito”, afirmou.

Em 2021, o tema do movimento foi “No trânsito, sua responsabilidade salva vidas”. Por conta da pandemia de Covid-19, as tradicionais ações educativas presenciais foram substituídas por campanhas virtuais. A presidente do Detran-AC, Taynara Martins, comemorou os resultados obtidos.

“Quase 500 mil pessoas visualizaram nossas mídias e isso é louvável. Precisamos da atitude de cada pessoa no trânsito para nos ajudar a diminuir os índices de acidente no trânsito. Apesar da redução obtida em 2020, cerca de 90% dos acidentes ainda são causados pela imprudência dos condutores”, declarou.

Servidores homenageados

O agente de trânsito Jones Costa foi homenageado durante a cerimônia. Em setembro de 2017, no dia de seu aniversário, o profissional foi atropelado por um motociclista desabilitado enquanto atravessa a faixa de pedestre para chegar ao trabalho. Por conta do forte impacto da colisão, ele foi hospitalizado em estado grave e, apesar de recuperado, carrega sequelas.

Ao tomar conhecimento da história de Jones, o governador, de maneira espontânea, foi até o servidor para entregar um broche com o brasão do Estado do Acre. Além de se solidarizar, Cameli agradeceu o agente de trânsito por continuar trabalhando no serviço público.

“Particularmente, como cidadão e agente de trânsito, fiquei muito feliz e honrado pelo reconhecimento do governador. Ao mesmo tempo, peço para que a população tenha consciência, seja mais cuidadosa e preste atenção no trânsito”, pontuou Jones Costa.

Já Carlos Alberto Silva Araújo, chefe da Divisão de Leilões do Detran-AC, foi o servidor que teve o maior alcance na divulgação das ações do Maio Amarelo nas redes sociais. Ao todo, foram mais de 32 mil visualizações. Além da homenagem, o profissional recebeu um prêmio de reconhecimento.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Paulo César Gomes; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista; o presidente do Sindicato dos Servidores do Detran-AC, Isaque Moura; o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre, Erick Venâncio; o superintendente da RB Trans, Anísio Alcântara; e o secretário de Estado de Saúde, Alysson Bestene, também participaram do evento.

Agente de trânsito Jones Costa foi homenageado pelo governador Gladson Cameli – Foto: Diego Gurgel

