Bnews – Os familiares do médico psiquiatra Andrade Santana Lopes, de 32 anos, encontrado morto no município baiano de São Gonçalo dos Campos, estiveram no Departamento de Política Técnica de Feira de Santana, no centro-norte da Bahia, na tarde desta sexta-feira (28), para fazer o reconhecimento do corpo.

Andrade ficou cinco dias desaparecido e foi localizado com um tiro na nuca, nesta manhã, no Rio Jacuípe, na localidade Xavante. Um médico formado na Bolívia, amigo da vítima, foi preso em Feira, como suspeito do crime.

A mãe de Andrade, Domitila Lopes, deixou o Acre, onde mora, para acompanhar as investigações quando seu filho ainda estava desaparecido. Ao portal Acorda Cidade, ela afirmou que foi “abraçada pelo assassino”.

“Isso é um absurdo né? É muito triste. A gente não merece isso. Eu fui abraçada pelo assassino, ele me confortava, chorou comigo, sentiu a minha dor junto comigo. Isto é muito triste. Ninguém merece isso, eu estou arrasada com isso. Eu reconheci o corpo do meu filho pelos pés porque o resto estava deformado. Mataram meu filho de joelhos. Eu creio que meu filho teve tempo de se consertar com Deus. Meu filho tinha um projeto de ajudar os pobres, ele trabalhava na assistência social, ele era um menino de ouro. Era um menino bom, não merecia ter morrido assim. Eu estou arrasada, eu estou tendo conforto das orações do Brasil, que está sentindo a minha dor junto comigo. Meu filho foi traído, confiou no amigo. Se dizia doutor, não sei se é doutor, dava plantão e tudo, e depois fazer uma coisa dessas com um ser humano tão bom”, desabafou Domitila.

De acordo com a mãe de Andrade, o amigo preso apontou outras pessoas como suspeitas pelo crime e planejava fugir para Londres.

“Ele começou a culpar os amigos dele. ‘Olha, cuidado com fulano porque fulano não tem uma cabeça legal’, e ficava jogando um contra o outro, tentando maquiar a participação dele no crime. Graças à oração do Brasil, Deus permitiu que viesse à tona. Minha filha estava perto, foi junto com ele ver onde estava o carro, ele disse que estava falando com a mãe dele sobre Londres, ele já estava querendo ir embora do Brasil. Deus não permitiu. Ele vai pagar por tudo isso. Se você é cristão tem que perdoar, mas a pena dele, ele vai ter que pagar”, disse ela.

Domitila afirmou ainda que os amigos de Andrade farão uma homenagem ao médico e que o corpo irá para o Acre. “Eu fiz questão de ver o corpo do meu filho daquele jeito porque é melhor você ter se arrependido de ter visto do que se arrepender de não ter visto. Eu não vou ter outra oportunidade, então, eu fui forte com a graça de Deus e consegui ver o corpo do meu filho. Creio que meu filho está com Deus nesta hora. A polícia disse que ele morreu de joelhos com tiro na nuca, disse que arrastaram ele, o joelho estava rasgado. Ele deve ter resistido muito, ele era um menino que não aceitava coisa errada. Creio que ele esteja com Jesus agora. Todo mundo dorme e eu não consigo dormir”, finalizou.

O Coordenador da 1ª Coorpin de Feira de Santana, delegado Roberto Leal, afirmou que o suspeito de matar Andrade Lopes Santana, de 32 anos, é um amigo do médico. Segundo o delegado, a polícia chegou até o suspeito, que também é médico, após investigações que apontavam contradições no depoimento desse colega sobre o desaparecimento de Andrade.

