Um motorista foi surpreendido ao dirigir seu veículo, modelo Chevrolet/Blazer e o mesmo incendiar. De acordo com informações, o condutor estava indo comercializar algumas mercadorias e ao passar pelo Parque Centenário a parte frontal do veículo pegou fogo.

De imediato, o motorista saltou para fora e apesar do susto não teve ferimentos graves, logo em seguida o mesmo, com a ajuda de outras pessoas, conseguiu retirar parte de sua mercadoria. O corpo de Bombeiros foi acionado e logo chegou ao local e conseguiu conter as chamas, evitando uma possível explosão.

Acredita-se que o motivo deste incêndio tenha se dado devido a um possível curto circuito na parte elétrica do veículo, o veículo ficou completamente destruído pelas chamas.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.