O médico Andrade Lopes Santana, estava desaparecido desde o dia 24 de maio, quando saiu de casa em direção à cidade de Feira de Santana – Foto: Reprodução

Após a polícia encontrar um corpo boiando nas águas do Rio Jacuípe, em São Gonçalo dos Campos, as investigações confirmaram que lamentavelmente o corpo de fato é do médico acreano Andrade Santana.

O local fica cerca de 120 km de Salvador, a mãe do profissional, Domitila Lopes, também confirmou que é do filho, desparecido desde segunda-feira (24), quando saiu de Araci com destino a Feira de Santana.

Segundo o delegado Roberto Leal, da Coordenadoria Regional de Polícia do Interior Coorpin/de Feira de Santana), que investiga o caso busca agora saber o que teria motivado e quem são os autores.

O médico tem 32 anos e é natural de Brasileia no Acre. Ele mora em Araci, 220 km distante da capital, e, segundo informações de colegas, Andrade teria ido a Feira de Santana encontrar amigos e comprar uma moto aquática. Desde então, não mais retornou.

O carro de Andrade chegou a ser encontrado às margens da BR-101, em Conceição do Jacuípe, sem marcas de acidente e com as portas trancadas. A família dele chegou à Feira de Santana e auxilia nas investigações do desaparecimento do médico.

“Estou muito aflita, muito ansiosa. Meu filho desapareceu, e a gente está sofrendo muito. Ninguém sabe se está comendo, se está doente, se está mal, o que fizeram, onde está, o que aconteceu”, disse a mulher.

Ela destacou a lembrança de quando ele saiu do Acre, para exercer a medicina na Bahia, em 2016. “Saiu de casa sozinho com o carro, colocou a mala e veio trabalhar aqui na Bahia”, relembra.

Desaparecimento

Andrade mora no município de Araci, cidade a cerca de 220 km de Salvador, mas trabalha em localidades da região nordeste da Bahia (Tucano, Caldas do Jorro e São Domingos, além de Araci).

Ele saiu de casa sozinho, pouco depois de meio-dia de segunda, para comprar uma moto aquática e encontrar com um amigo, no Rio Jacuípe. O amigo disse que ele chegou a enviar uma mensagem que dizia que tinha entrado em Feira de Santana. Desde então, não foi mais visto e nem deu notícias.

O veículo dirigido pelo médico foi achado por policiais rodoviários na região de Conceição do Jacuípe, na BR-101, no mesmo dia em que ele desapareceu. O carro estava ao lado de um barranco, trancado e sem marcas de acidente. As informações foram dadas por amigos, que procuraram a polícia, pois o médico não tem parentes na Bahia. O caso foi registrado na 2ª Delegacia de Feira de Santana, pelo amigo de Andrade.

