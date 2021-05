Correio 68 – O ex-prefeito de Plácido de Castro, Gedeon Barros (PSDB), foi multado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) nesta sexta-feira (28) em R$ 3.570,00 por irregularidade em um pregão presencial que aconteceu durante a sua gestão, ele foi prefeito do município entre 2017 e 2020.

Além de Gedeon, o pregoeiro Rodrigo David de Oliveira também foi multado. No documento, o TCE pede ainda a notificação dos responsáveis. Gedeon foi sepultado no último sábado (23) em sua cidade natal, Porto Nacional, no Tocantins.

Gedeon morreu quando estava chegando em Rio Branco no final da tarde do dia 21, ele estava com um passageiro, que não foi ferido. Segundo informações, o assassino se aproximou em uma moto vermelha próximo à rotatória da Corrente, onde funciona um posto policial, efetuou os disparos e fugiu em direção ao bairro Belo Jardim.

Antes de morrer, o ex-prefeito havia feito denúncias de crimes políticos à Polícia Federal (PF) e outros órgãos.

