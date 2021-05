Notícias da Hora – O delegado de Polícia Civil, Leonardo Santa Bárbara, que comanda as investigações a respeito da morte do fretista Francisco Alves Maia, de 56 anos, que foi vítima de um latrocínio na última segunda-feira (24) e teve o corpo encontrado hoje (28) em uma área de mata na região da Praia do Amapá, disse que três pessoas estão envolvidas no caso, sendo que um deles já está preso.

Santa Bárbara disse que o trabalhador foi atraído para fazer um frete por uma mulher, que está sendo investigada e deve ser presa nas próximas horas.

“Os outros vão ser presos em breve. Na própria segunda eles já mataram e enterraram e tem uma pessoa que ligou pedindo carreta [frete], que já foi identificada também e um outro que ficou tomando de conta do corpo. Em breve essas pessoas serão colocadas à disposição da Justiça”, disse o delegado.

Ainda de acordo com Leonardo Santa Bárbara, o suspeito preso confessou ter matado e enterrado o caminhoneiro. Entretanto, ele não detalhou à autoridade policial de que forma matou Francisco Alves Maia, se foi utilizada arma de fogo ou arma branca.

“Dizer à sociedade que todo o trabalho está sendo feito com muita seriedade e afinco pelos investigadores da Decore e que vão chagar aos autores e eles vão ser responsabilizados”, destacou o delegado.

Quanto ao caminhão, acredita-se que tenha sido levado para a Bolívia para ser usado como moeda de troca pelo narcotráfico. Santa Bárbara detalhou que é preciso esclarecer ainda por qual motivo os criminosos resolveram executar o trabalhador.

