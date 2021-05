Ao todo, ela se inscreveu em oito mestrados e recebeu resposta de cinco com aprovação em todas. Até setembro deve receber o resultado de outras três. Mas, como tem pouco tempo para responder, escolheu a da Holanda que, além da aprovação, ofereceu uma bolsa parcial, no valor de 9 mil euros, para um ano de estudos e mais 5 mil euros para os custos pessoais.

“Fiquei espantada porque não imaginava. Sempre soube que tenho um currículo bom e que teria chance, mas não imaginei que seria tão positivo e de várias universidades. E escolhi só algumas, apenas as que ofereciam bolsas, tem várias outras que não oferecem, mas acredito que se tivesse me candidatado teria sido aceita. E essas que fui aceita, são universidades muito boas”, contou.

Jênnyfer é formada em psicologia pela Universidade Federal do Acre (Ufac) desde 2019 e atua na área desde então, e, durante todo esse processo de formação e atuação na área, ela sempre se preparou para realizar o sonho do mestrado.

“Desde que me formei na universidade venho me preparando porque sempre foi um sonho. Fiquei um ano só estudando inglês para atingir o nível que é exigido lá fora, que é um inglês fluente praticamente. Tive que fazer dois testes internacionais que não têm no Acre, viajei para fazer e no final do último ano, consegui o teste com a nota que me daria a chance de conseguir uma bolsa”, relembrou.

Estudante de escola pública, aos 18 anos a jovem ingressou na Ufac e foi durante esse processo que o sonho começou.

Psicóloga se preparou por mais de 5 anos – Foto: Arquivo pessoal

Escolha

Com o resultado do teste de inglês em mãos, a psicóloga se inscreveu nas universidades que, além do curso, ofertavam bolsas. Com o resultado positivo, duas delas ofertaram bolsas. Ela concorreu a vagas na Inglaterra, Holanda, Espanha, e Hungria.

Inicialmente, Jênnyfer pretende enviar resposta para se inscrever no mestrado da Holanda, na University of Twentem, para fazer o mestrado em Psicologia, especialização em Psicologia e Tecnologia da Saúde.

Mas, para conseguir embarcar nesta jornada, ela ainda encara mais alguns desafios, porque a universidade ofereceu uma bolsa no valor de 9 mil euros, que cobre pouco mais da metade do curso, em torno de 75%, que custa 14 mil euros. Ela ainda recebeu outros 5 mil para se manter no lugar.

Agora, com esta oferta, Jênnyfer corre atrás de recursos para completar o valor da bolsa que custa em média R$ 35 mil [5 mil euros] e criou uma vaquinha para completar o valor. Até esta sexta-feira (28), já tinha arrecadado mais de R$ 2,3 mil.

“Estou arrecadando para juntar essa parte que a bolsa não cobriu. As aulas estão previstas para começar até setembro e tenho o limite para aceitar a bolsa de uma semana”, contou.

A estudante ainda tem alguns meses para arrecadar o valor necessário para embarcar para a realização do sonho. O mestrado é de um ano, em período integral, e ela não pode usar o valor da ajuda de custo para completar o do curso.

Preparação

Para chegar a esse resultado de sucesso, a psicóloga conta que iniciou a preparação ainda durante a faculdade, o que possibilitou tornar o currículo muito bom com a publicação de artigos, participação em cursos de extensão, intercâmbios e multi projetos.

“Me envolvi em muitas pesquisas, fiz projetos com professores, fiz três grandes projetos, dois deles consegui publicar artigos científicos. Tenho experiência na pesquisa de mais de três anos e também fiz um intercâmbio internacional, passei seis meses estudando na Universidade do Porto, em Portugal, que foi uma bolsa de estudos que ganhei ainda durante a faculdade, que selecionou os dois melhores CR, que é a média geral nos cursos, então em 2017 ganhei em segundo lugar.”

Além disso, também foram muitos eventos científicos que lhe deram a bagagem necessária para que pudesse atrair os olhos das universidades por causa das produções científicas. Segundo explicou, as universidades levam muito em consideração a média final obtida durante a graduação, que, segundo Jênnyfer, a dela foi superior a 9, considerada um nota muito alta.

O processo foi todo de muito esforço e dedicação. “Precisei estudar todos os dias para essa prova [de inglês, um dos requisitos para a inscrição] porque é muito difícil, tudo rápido e você tem que saber realmente inglês, fiz a primeira vez e fiquei na média, só na segunda consegui uma nota alta que eles exigem e por isso consegui me candidatar para muitas universidades”, falou.

Conquista

Jênnyfer diz que apesar da dificuldade para conseguir a aprovação e precisar completar o valor do mestrado, ela diz que vai tentar conseguir o que falta para realizar o sonho.

“É muito difícil ser aprovado, mesmo tendo condições de pagar. E eu fui aceita logo de primeira e ainda me ofereceram uma bolsa parcial, o que é mais incomum, principalmente indo do Brasil e do Acre, então para mim tem sido muito boa essa experiência e é o que tem me dado força para tentar ver opções e não deixar passar. Que eu faça tudo que puder para conseguir ir e aproveitar essa oportunidade”, concluiu. Por Alcinete Gadelha, G1 Acre

Jênnifer diz que sempre sonhou com a especialização na Europa – Foto: Arquivo pessoal