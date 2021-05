A Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, através da Secretaria de Saúde, desenvolve o Programa Saúde Itinerante. No dia 20 de maio a administração municipal iniciou essa série de ações em saúde pela Comunidade São Jerônimo e, nesta quinta-feira, 27, foi a vez da Comunidade Nova Cintra.

De acordo com o Secretário Everton Farias, a ação tem por objetivo facilitar o acesso das pessoas residentes nas comunidades interioranas aos serviços ofertados pela saúde pública municipal. Segundo o secretário, foram realizados atendimentos médicos, odontológicos, de enfermagem e exames, como testes de Covid, HIV, Sífilis, Hepatites B e C, diagnóstico e tratamento de malária. Ainda foram distribuídos kits de escovação bucal.

O Prefeito Jailson Amorim esteve na comunidade, juntamente com o Vereador Neto do Jamilsom (presidente da Câmara), acompanhando de perto a ação itinerante e aproveitou para cumprimentar, conversar e ouvir os anseios dos moradores.

“Todas as comunidades interioranas serão assistidas pelas ações do programa. Com o apoio da Marinha, já havíamos atendido a comunidade Foz do Paraná; na semana passada, nossa equipe esteve na comunidade São Jerônimo; hoje, estamos na Nova Cintra para realizarmos os atendimentos. Para as próximas semanas, chegaremos às comunidades do Luzeiro, da Pucalpa e da Agrovila do Mujú, quando encerraremos a fase ribeirinha. Depois, levaremos as ações da Saúde Itinerante para as comunidades localizadas nos ramais, como nossos projetos de assentamento. Queremos garantir que 100% da nossa zona rural tenha acesso às nossas ações em saúde durante este verão”, concluiu o gestor.

