A prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Coordenação de Imunização, iniciará a vacinação dos profissionais da educação, na Quarta-Feira (02 de Junho). Serão vacinados primeiramente os profissionais em educação da rede municipal e estadual na faixa etária de 59 a 50 anos.

A Secretária Municipal de Saúde, Ivelina Marques, falou sobre o trabalho que está sendo feito para vacinar os educadores, “Os profissionais de educação precisam ser vacinados, para que possamos sonhar com um retorno mais rápido das aulas presenciais”, disse.

O prefeito de Jerry Correia, falou sobre a importância de se vacinar os profissionais de educação: “Como professor, sei que a educação sempre deve ser tratada como prioridade.

Onde tomar a vacina?

Os profissionais de 59 a 50 anos devem se deslocar até a Secretaria de Saúde no horário das 8h às 12hs portando o Cartão do SUS ou CPF, documento oficial com foto e Declaração de vínculo com a educação o lista expedida pela Diretoria escolar em papel timbrado.

Mais informações no telefone: 68 9203-3420 falar com a Coordenadora de Imunização, Ivanessa Cunha.

