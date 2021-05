A prefeitura de Assis Brasil aderiu ao programa “Volta ao Novo”, uma iniciativa do instituto Ayrton Sena e UNDIME. O ato de abertura do Programa no Município aconteceu na manhã desta sexta-feira, 28, no auditório José Monteiro.

O “Volta ao Novo” tem o objetivo de promover o desenvolvimento das habilidades socioemocionais tanto nos professores quanto nos alunos e será desenvolvido pela secretaria de educação juntamente com as escolas.

A cerimônia de lançamento contou com a presença do Prefeito Jerry Correia, o Formador Estadual do Programa, Jesus Bispo, o secretário municipal de educação, Elias Marques, Coordenadora do Núcleo Estadual de Educação, Gleiciane Amorim, equipes gestoras, professores das escolas da rede municipal, a psicóloga Kethuly Serpa, entre outros.

Na oportunidade, o prefeito destacou a importância do programa enfatizando que ao iniciar as aulas presenciais os professores poderão explorar novas ideias e lidar com o socioemocional de cada aluno no pós pandemia.

A Psicóloga, Kethuly Serpa, que

será a formadora da capacitação no município, disse: “esse será um momento histórico para a educação no nosso município pois serei a primeira psicóloga da educação no Estado a capacitar professores a lidarem com as suas emoções e com as macrocompetencias e as competências socioemocionais e a estarem preparados para o novo quando iniciarem as aulas presenciais e praticarem também nas aulas remotas,” destacou.

