Oaltoacre – Uma denúncia feita ao comando do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre, fez com que acionassem uma guarnição até um veículo de aplicativo, onde estaria duas jovens que estavam retornando da cidade vizinha de Cobija portando entorpecentes.

Seguindo das informações e características repassadas, o veículo foi seguido até o Bairro Ferreira Silva. Já na parte alta da cidade quando as duas jovens desceram do veículo, foram abordadas e tiveram suas bolsas revistadas.

Foi quando localizaram uma quantidade de maconha e material de insulfilme, usado para fazer as embalagens para venda. Foi quando a proprietária da bolsa usou o argumento que seria para uso pessoal, mas, não convenceu os policiais.

Em dado momento, a mesma ficou agressiva, sendo necessário ser algemada e foi conduzida para a delegacia junto com a amiga que lhe acompanhava. O Boletim de Ocorrência foi registrado e a dupla apresentadas à delegada para serem ouvidas, e depois encaminhadas ao Ministério Público por serem menores de idade.

