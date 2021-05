Notícias da Hora – A Polícia Civil de Sena Madureira cumpriu mandado de busca e apreensão na casa do irmão do deputado estadual Gehlen Diniz. O alvo da operação foi o celular do irmão de Diniz. A denúncia inicial seria estupro.

A Polícia Civil investiga o caso e deve montar o quebra-cabeça a partir das mensagens trocadas por Geandro Diniz e uma jovem de Sena Madureira.

As informações foram repassadas pelo próprio deputado estadual Gehlen Diniz. Ele afirmou ao Notícias da Hora que o irmão já iria entregar o celular à Polícia. Disse também que as mensagens comprovam que houve sexo consensual, afastando a denúncia de estupro.

A princípio, cogitou que tratava-se de uma operação da Polícia Federal na casa da família Diniz, mas o próprio parlamentar desmentiu essa versão e assegurou que tratou-se de uma operação da Polícia Civil.

