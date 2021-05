Gleici Damasceno Ex-campeã do BBB 18 – Foto: Reprodução

Um auxiliar administrativo entrou com uma ação contra a ex-campeã do BBB 18, Gleici Damasceno e diversas figuras públicas por propaganda enganosa.

Ele pede uma indenização em R$ 20 mil e R$ 4,4 mil pela restituição dos dois celulares da qual não recebeu.

Ele alega que foi levado a compra dois Iphone, da Apple, pela publicidade promovida nas páginas das celebridades no Instagram, mas que não recebeu os aparelhos pelos quais pagou.

O comprador também processou a empresa que vendeu o produto em 2018, mas a ação foi ajuizada somente agora na 4º Vara Cível de Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro.

A lista do processo traz nomes como: Cleo Pires, MC Mirela, Flavia Viana, Carla Diaz, Luísa Sonza, Rafa Kalimann, Breno Simões e Adriana Sant’anna. As informações e do ac24horas

E veja no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Uma moradora do Bairro Leonardo Barbosa, aparentando estar revoltada com a situação, resolveu gravar áudios nas redes sociais para denunciar o que ela considerou como humilhação praticada pela prefeitura municipal de Brasileia.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.