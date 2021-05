O empresário Jarbas Soster, que disputou com Tião Bocalom e Socorro Neri a eleição para prefeito pelo AVANTE, decidiu que será candidato a deputado federal em 2022.

A campanha de Soster foi marcada por duras críticas à gestão, bem como a inovação de ideias como o aproveitamento econômico da reciclagem de lixo por famílias carentes.

Depois de conseguir impedir que o AVANTE fosse tomado por um senador do Acre que, segundo uma fonte do partido, pretende disputar a eleição de governador no ano que vem, Jarbas Soster acredita que o seu partido terá condições de estruturar duas boas chapas para deputado estadual e federal.

Contribuiu para a decisão do AVANTE disputar a Câmara Federal, o fracasso no projeto de se criar o “distritão”.

As regras serão as mesmas da eleição passada, portanto, um candidato poderá ser eleito pelas sobras, como os deputados federais Jesus Sérgio (PDT) e Manoel Marcos (PRB).

O grupo político da ex-deputada Dra. Juliana Rodrigues está sendo convidado a entrar no AVANTE.

E veja no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Uma moradora do Bairro Leonardo Barbosa, aparentando estar revoltada com a situação, resolveu gravar áudios nas redes sociais para denunciar o que ela considerou como humilhação praticada pela prefeitura municipal de Brasileia.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.