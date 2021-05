Com estrutura de ponta, Cedimp chega a Cruzeiro do Sul e simplifica acesso à serviços de saúde. Foto: cedida

Assessoria – Uma das principais dificuldades de se morar longe da capital do Acre, Rio Branco, é o acesso a serviços de qualidade, sobretudo na área da saúde. São vários os exames e serviços impossíveis de serem executados no interior do estado, por conta da estrutura. Mas esses problemas devem acabar para os habitantes de Cruzeiro do Sul – distante cerca de 648km da capital – e região, com a abertura da nova unidade Cedimp – Centro de Diagnóstico por Imagem – Drs. Maira e Marcos Parente.

Com a nova unidade, inaugurada nesta quinta-feira (27), Cruzeiro do Sul e região ganham uma ampla estrutura que oferecerá exames de tomografia computadorizada e raio-X digital e funcionará em horário comercial, de segunda a sexta das 8 às 17h30, e sábado das 8 às 12h.

A operação conta com estrutura moderna: equipamento de tomografia computadorizada de última geração com tecnologia multislice de 16 canais, capaz de realizar os mais diversos e complexos estudos tomográficos com rapidez e qualidade.

“A Cedimp chega a Cruzeiro do Sul, no intuito de oferecer a toda população do Vale do Juruá o que há de mais moderno em tomografia e radiologia digital, sem que seja necessário o deslocamento a Rio Branco, para realização desses exames especializados”, celebra o Dr. Marcos Parente.

E as novidades não param por aí: a Cedimp realiza, em breve, angiotomografias com reconstruções tridimensionais (3D), além de raio-x digital com sistema DR de última geração.

“Nossa expectativa é a melhor possível. Com essa nova unidade Cedimp, estamos trazendo o melhor para o Juruá. A população que reside nessa região merece serviços e atendimento de qualidade, principalmente nesse momento delicado que estamos vivendo, com a pandemia causada pela covid-19. Temos, por exemplo, estrutura para oferecer a tomografia computadorizada do tórax, um exame de imagem com alto nível de detalhamento ideal para diagnóstico e acompanhamento da doença”, relata.

A expansão vem em um momento de comemoração: no Acre, a clínica completa 10 anos de atuação. “A Cedimp foi criada em 2011; esse ano, [a empresa] completa 10 anos de funcionamento, tendo agora em Cruzeiro a abertura da sua quinta unidade de atendimento. Nesses 10 anos de atuação no Acre, a Cedimp buscou a excelência técnica, agilidade e democratização no acesso aos exames de imagem”.

Quem mora da região do Juruá pode esperar ainda mais da Cedimp, afirma Marcos. “Essa implantação é apenas o primeiro passo para a série de investimentos que estamos pensando para essa região. Em breve, já teremos mais novidades para anunciar, como a aquisição de um aparelho de ressonância magnética nuclear, equipamento capaz de obter imagens do corpo humano com altíssima precisão. Queremos expandir, em estrutura e qualidade”, finaliza Marcos.

A Cedimp já começa a funcionar a partir desta quinta-feira (27) na Rua Félix Gaspar, 380, Centro – Cruzeiro do Sul (Ao lado da Rádio Juruá FM). Você pode obter mais informações sobre os atendimentos e convênios aceitos através do telefone (68) 99968-8830.

