A maioria dos petistas querem Jorge Viana disputando o Senado e não o governo. Para eles, a ascensão do ex-presidente Lula nas pesquisas é um fator decisivo na questão.

Jorge Viana, por ser muito próximo a Lula, teria mais condições de ajudar o Acre como senador e não governador, principalmente se o ex-presidente chegar a vencer o presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Porém, Jorge Viana colocou o nome à disposição do partido para qualquer disputa no campo majoritário. A opção para o Senado é considerada a mais viável. Pesquisas serão feitas para balizar essa decisão. O ex-senador vem mantendo encontros com políticos, empresários e representantes de organizações sociais.

Se Viana for mesmo disputar o Senado, a eleição no Acre poderá ser definida já no 1º turno entre Gladson Cameli e Sérgio Petecão, já que o PT pode optar por uma aliança para o governo como vem sugerindo o ex-presidente Lula nas disputas estaduais.

