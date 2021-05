Para homenagear os profissionais de Enfermagem, a direção da Unidade de Assistência de Alta Complexidade (Unacon), conhecido como Hospital de Câncer do Acre, promoveu uma programação intensa de atividades, como parte da comemoração da Semana da Enfermagem.

Entre as atividades, comes e bebes, a direção apontou alguns profissionais para representar os demais em uma homenagem, que enfrentando a pandemia ocasionada pelo novo coronavírus ficam mais fragilizados.

“A pandemia fragilizou muito os nossos colaboradores, muitos perderam família, pegaram Covid-19 e ficaram com medo, e a Unacon participou e fez questão de promover esse momento de homenagens para dizer o quanto eles são importantes”, destacou a gerente administrativa da Unacon, Nilcy Vilaço.

A enfermeira Aline dos Santos perdeu o pai para a Covid-19 e a rotina de trabalho se tornou uma batalha além do vírus Sars-CoV-2: “Eu sorri, eu chorei e sempre tive pessoas muito boas ao meu lado, e ser lembrada nesse dia é muito especial para mim. É uma batalha que eu venho lutando há quase dez anos, e eu nunca me senti tão acolhida pelos colegas quanto eu fui no meu pior momento”.

Há 14 anos a técnica de enfermagem Shirley Souza faz parte do quadro de servidores da Unacon. Ela conta que ficou surpresa ao ser uma das profissionais homenageadas: “Estou muito feliz por isso e cada dia que passa só reforça o meu sentimento de que o que eu puder fazer pelo hospital, eu farei”.

Confira as demais homenageadas

Técnica de enfermagem, Maria Cristina Oliveira: “A semana da enfermagem é um carinho que é feito para todos nós que trabalhamos todos os dias, com tantas dificuldades e que temos que dar jeito em tantas situações. Eu saí de uma forma grave de Covid-19, e retornar ao trabalho é muito complicado, porque quando voltamos trazemos medo de pegar novamente, transmitir. Olhar para o rosto dos colegas é recompensador.”

Enfermeira, Andrea Portela: “Trabalhei dez anos no serviço de quimioterapia, e acompanhei o crescimento da unidade. Durante todo esse tempo tenho acompanhado e nessa semana da semana fui homenageada e fico muito feliz, pois gosto muito do local em que trabalho. Me sinto muito honrada em ter recebido esse reconhecimento e de estar junto dos meus colegas”.

