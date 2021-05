Prefeito Zequinha Lima e o presidente da Câmara Franciney Freitas, em uma de muitas agendas juntos – Imagem: Ascom



De acordo com o parlamentar esta gestão começou em meio a um turbilhão de problemas que foram enfrentados com coragem, pé no chão e muita seriedade a ponto de ações do município serem reconhecidas e nível nacional e servirem de modelos para o país.

Pois nos primeiros meses de gestão o prefeito Zequinha Lima teve que reduzir as ações da Operação “Cidade Limpa” para encarar a maior cheia da história de Cruzeiro do Sul, simultaneamente com a segunda onda da Covid 19 e mesmo assim o poder público desenvolveu ações imediatas que amenizaram o sofrimento humano na cidade de Cruzeiro do Sul. Como o Posto Mão Amiga auxiliando o estado no combate a Covid e os abrigos improvisados nas escolas para receber as famílias retiradas de suas casas.



Outras ações destacada pelo vereador foi à campanha Juruá Solidário e as inúmeras visitadas realizadas pelo prefeito aos moradores ribeirinhos deste período. Bem como, serviços de limpeza em todas as vilas da cidade. Pois apesar das dificuldades, franciney Freitas destacou que a gestão não parou de atuar em todas as frentes.



“Quero aqui destacar a seriedade da gestão do prefeito Zequinha Lima, temos acompanhado todas as ações do município e só tenho a parabenizar nosso prefeito pelo trabalho realizado nesses meses que foram tão complicados. Não foi fácil encarar a maior alagação já existente, encarar o pior momento dessa terrível doença e mesmo assim as coisas fluíram a ponto de sermos exemplo para o Brasil.

Acredito que esta gestão, que também faço parte será nossa melhor gestão. Tenho acompanhado nosso prefeito em muitas viagens nos lugares mais distantes e o zelo com aquilo que é público sempre é colocado em primeiro lugar.”, destacou o presidente da Câmara Municipal.

