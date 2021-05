Meu nome é Claudinéia Pires da Rosa, fui adotada quando ainda era muito pequenina, minha família adotiva contam que quando cheguei na casa da minha mãe adotiva, trazida pela minha mãe biológica, com apenas um mês e doze dias de nascida, sendo que eu era prematura.

O tempo passou hoje tenho 38 anos e no final de fevereiro de 2021 através de um apelo nas redes sociais, Deus colocou algumas pessoas para ajudar a encontrar seu paradeiro.

Através da Márcia Peixoto pude ter acesso ao cadastro da receita Federal, e através desse cadastro trouxe a informação que eu tenho uma irmã por parte de mãe, que também reside em Cascavel, cidade onde minha mãe biológica mora.

Por este motivo venho pedir ajuda para que eu possa chegar a elas, pois moro em Assis Brasil no Acre, não tenho emprego fixo, e sobrevivo apenas do bolsa família e de alguns bicos que eu fazia e recentemente peguei covid, e fiquei com sequelas, pois o vírus atingiu meus pulmões e meus rins.

E eu preciso muito encontra lá pois tenho medo do pior acontecer, já que minha mãe biológica vai completar 60 anos e faz quimioterapia, e detalhe, tenho que fazer teste de DNA, pois ela não aceita e jura ter dado um filho do sexo masculino e não feminino, mas eu possuo uma certidão de nascimento original feita por ela mesma, com o nome de Fabiana Alves Farias, no qual tem apenas o nome dos meus avós maternos, pois não tem nenhuma informação do meu pai biológico, nem dele e nem dos meus avós paternos.

Peço que me ajudem com aquilo que Deus tocar no coração de cada um, pois toda ajuda é bem vinda, e eu preciso no mínimo de 6.000 reais, para pagar as passagens, pois moro em Assis Brasil no Acre e minha mãe e irmã, moram em Cascavel, também tem exame de DNA e dispensas extras, me ajude por favor e que Deus abençoe cada um que ler essa história.

Essa é minha chave pix, para quem quiser me abençoar: clauclaupires31cp7@gmail.com

E veja no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Uma moradora do Bairro Leonardo Barbosa, aparentando estar revoltada com a situação, resolveu gravar áudios nas redes sociais para denunciar o que ela considerou como humilhação praticada pela prefeitura municipal de Brasileia.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.