Caminhão estava carregado com madeira retirada ilegalmente da Rodovia Transacreana – Foto: Asscom/Batalhão de Policiamento Ambiental

Uma denúncia anônima levou o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) a flagrar extração ilegal de madeira na rodovia Transacreana, zona rural de Rio Branco.

No local, os policiais encontraram um homem com um caminhão carregado com 10 metros cúbicos de madeira serrada em estacas.