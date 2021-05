Pescadores de tubarão encontraram em Madagascar uma população previamente desconhecida de peixes celacantos. Esses animais existem há cerca de 420 milhões de anos e por isso são chamados de “fósseis vivos”. Até a década de 1930 acreditava-se que a espécie estivesse extinta.

Peixes de quatro patas

Os celacantos são grandes peixes que podem alcançar até 2 metros de comprimento. Eles também possuem quatro nadadeiras que se assemelham a membros. Por isso, eles já foram apelidados de “peixes de quatro patas”.

A partir da captura do primeiro exemplar, em 1938, na África do Sul, vários outros celacantos foram pescados na costa da Tanzânia e Indonésia. Em um novo estudo, pesquisadores descobriram que muitos deles também foram capturados na costa de Madagascar. A pesquisa aponta que agora esses peixes realmente correm o risco de desaparecer.

De acordo com o estudo, publicado no South African Journal of Science, a pesca de tubarões com rede de emalhe de fundo pode impactar severamente a população remanescente de celacantos. O equipamento é capaz de atingir profundidades onde os celacantos vivem, entre 100 m e 300 m abaixo da superfície. Os pesquisadores encontraram muito mais registros de capturas de celacantos do que esperavam, sugerindo que a espécie está ameaçada de extinção. Com informações de Daily Mail, Phys.org e Bol / Imagens: Istock.com.

