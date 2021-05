Ao chegar no local, o cliente se surpreendeu e alegou para a Justiça que o imóvel ficava a três quilômetros do asfalto, a casa era de madeira e ficava no início de uma ladeira. Porém, no anúncio tinha que a casa era de alvenaria e fica a 700 metros do asfalto. Com isso, o homem desistiu do contrato e pediu o dinheiro de volta.