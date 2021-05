O prefeito Sérgio Lopes, visitou nesta terça-feira 25/05, moradores que margeiam a Estrada Velha, para falar dos investimentos por parte do Governo e Prefeitura que vai dar novos rumos para o Agronegócio dessa região.

São quase 30 milhões de investimentos na Estrada Velha, Ramal do km 07 e Ramal da Torre, beneficiando cerca de 500 famílias que vivem da produção de hortaliças, criação de suínos, frango, gado, plantação de milho, soja, sorgo, café dentre outras culturas regionais.

Epitaciolândia hoje está se tornando um polo produtivo de grãos e é um dos maiores na área da suinocultura criação de porcos e frango, e tem um potencial muito forte na pecuária, mas outras culturas também geram rendas para muitas famílias como o cultivo do abacaxi, banana e agora desperta o interesse do plantio do café clonal que já é realidade em outros municípios acreanos.

Para o Sr. Mário Maffi, um dos pioneiros no agronegócio na regional do Alto Acre, esses investimentos por parte do governo do estado é a realização de um sonho, que a décadas vem sendo esperado.

“A pavimentação da Estrada Velha com base e sub-base é a realização de um sonho, queremos agradecer ao Prefeito Sérgio Lopes que tem nos ajudado principalmente o período de inverno garantindo tráfego para que possamos escoar a produção, e agora ao Governador Gladson Cameli, nunca perdemos a esperança e agora esse sonho sonhado por todos está virando realidade.” Para o prefeito Sérgio Lopes, não há dúvidas que investir no agronegócio e potencializar a economia e melhorar a vida das pessoas.

