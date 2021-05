A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (27), o Projeto de Lei 1901/2019 de autoria do deputado federal Jesus Sérgio (PDT), que dá o nome de “Joaquim Machado de Souza” à ponte do município de Feijó localizada sob o Rio Envira na BR-364, no Estado do Acre. A proposta é conclusiva pelas comissões da Câmara dos Deputados e segue agora para o Senado Federal.

O projeto de lei tem o objetivo de homenagear o cidadão Joaquim Machado de Souza, reconhecido pela sociedade acreana como um verdadeiro desbravador da região de Feijó e Tarauacá/Envira. Joaquim Machado de Souza foi um grande empreendedor do Acre e atuou como comerciante e pecuarista. Além disso, atuou ainda nos segmentos de cerâmica, terraplanagem e construção civil.

“Cidadão exemplar, Joaquim Machado sempre contou com o respeito e admiração da população de Feijó, onde desde 1970 trabalhou em defesa do desenvolvimento da região. Ele sempre reconheceu a importância da BR-364 para o crescimento da região de Tarauacá/Envira e chegou a trabalhar no trecho entre Tarauacá e Feijó, arrancando árvores pela raiz a machado com a finalidade de proporcionar trafegabilidade para a única estrada entre os dois municípios”, destacou Jesus Sérgio, propositor da homenagem.

