A Prefeitura de Rodrigues Alves, através da Secretaria Municipal de Educação, com o apoio das demais secretarias municipais, da Polícia Militar e do Sinteac, realizou nesta quarta-feira, 26, a Carreata Educacional da Busca Ativa Escolar.

O prefeito Jailson Amorim parabenizou e agradeceu a presença de todos os gestores envolvidos na atividade. “Quero dizer a nossa comunidade que, além do início do ano letivo de 2021, temos como grande objetivo resgatar as crianças que, por acaso, ainda estejam fora da escola.

Retomaremos as atividades educacionais, sendo que algumas escolas iniciarão aulas híbridas, onde os alunos se revezarão na ida à escola. E, se Deus quiser, após a pandemia, iremos retomar as nossas atividades normais, concluiu o prefeito.

Tiago Matos, representando a Câmara de vereadores, falou da importância da ação e do retorno às aulas. “Quero dizer que o Poder público municipal está aqui, dando total assistência a esse evento e auxiliando no que for preciso para o retorno dos nossos alunos às aulas”, ressaltou o Vereador.

Estamos aqui realizando essa ação de busca ativa FORA DA ESCOLA NÃO PODE! e iniciando o ano letivo, mostrando para a sociedade que estamos a disposição de todos e que as escolas estão organizadas e obedecendo a todas as medidas de prevenção, como a disponibilidade de álcool em gel, máscaras, orientação de distanciamento social e com todos os professores presentes. Vamos iniciar o ano letivo com a aula remota e, no decorrer do ano, a depender da situação, modificaremos para aula híbrida, modelo pelo qual as turmas serão divididas em pequenos grupos de alunos, com a presença dos professores todos os dias nas escolas para tirar suas dúvidas”, afirmou o Prof. Adgarbe Pinheiro, Secretário Municipal de Educação.

E veja no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Uma moradora do Bairro Leonardo Barbosa, aparentando estar revoltada com a situação, resolveu gravar áudios nas redes sociais para denunciar o que ela considerou como humilhação praticada pela prefeitura municipal de Brasileia.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.