A Prefeitura de Cruzeiro do Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde, realiza no dia 27 de maio e nos dias 04, 10 e 17 de junho a vacinação anti-rábica para cães e gatos.

De acordo com o Secretário Municipal de Saúde, Dr. Agnaldo Lima explicou que a vacinação ocorre no formato drive-thru, das 8 as 13.

“Essa campanha tem uma relevância e importância muito grande , pois, a raiva é uma doença infecciosa viral aguda, que acomete mamíferos, inclusive o homem, e caracteriza-se como uma encefalite com letalidade de aproximadamente 100%”, explicou o secretário.

Veja abaixo as datas e locais de vacinação:

27/05- na Praça do 61 BIS

04/06- no estacionamento em frente ao Instituto Santa Teresinha

10/06-na Praça da Cohab

17/06- no estacionamento da Escola Juscelino Kubitscheck

Na oportunidade será realizado ainda o cadastro para castração de animais, para adoção e o recebimento de doação de ração.

E veja no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Uma moradora do Bairro Leonardo Barbosa, aparentando estar revoltada com a situação, resolveu gravar áudios nas redes sociais para denunciar o que ela considerou como humilhação praticada pela prefeitura municipal de Brasileia.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.