A Prefeitura de Assis Brasil está investindo em diversas obras que beneficiam a cidade sem se descuidar dos prédios públicos. Reformas, manutenções e elaboração de projetos de melhorias são executadas nos imóveis que abrigam os órgãos e secretarias do executivo municipal. Os serviços visam à melhoria dos espaços internos e externos, bem como a melhor prestação de serviços à comunidade.

A primeira obra de reforma aconteceu na sede da Secretaria de Assistência Social, que recebeu nova pintura e adequações, além disso a Prefeitura está descentralizando o Programa Bolsa Família para um prédio próprio que está localizado aonde era o antigo TRE. O prédio que receberá o nome de “Centro de Atendimento ao Cidadão” está recebendo reforma com pintura e adequação para melhor atender o público.

Também estão recebendo reformas, o prédio do Conselho Tutelar, Secretaria de Saúde, Escola Edilza Maria Batista e a previsão é que se inicie nos próximos dias também uma reforma no prédio do CREAS.

“Tenho o entendimento de que é obrigação do poder público cuidar do seu patrimônio, proporcionando melhor acomodação aos servidores e, consequentemente, melhor atendimento à comunidade e nessa visão queremos realizar melhorias em todos os prédios públicos”, disse o Prefeito Jerry.

E veja no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Uma moradora do Bairro Leonardo Barbosa, aparentando estar revoltada com a situação, resolveu gravar áudios nas redes sociais para denunciar o que ela considerou como humilhação praticada pela prefeitura municipal de Brasileia.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.