A Prefeitura de Porto Walter pretende recuperar no total mais de 100 Km de ramais. No município, as ações têm o propósito de dar melhores condições de trafegabilidade em áreas rurais e facilitar o escoamento da produção, beneficiando diretamente quase 800 produtores rurais.

De acordo com o Prefeito César Andrade mais linhas de serviços já estão sendo executadas. “Outras duas patrulhas estão atuando no Ramal do Besouro e Gleba Minas. Já finalizamos o Ramal São Francisco e das areias, e com essas equipes vamos acelerar as atividades”, destaca.

Até o momento mais de 20 Km de ramais foram recuperados. Segundo o Secretário de Obras, José Maria Branco, a expectativa da gestão é garantir que até meados de setembro todos os ramais do município estejam trafegáveis, levando benefícios, ações e serviços ao homem do campo.

O município celebrou este ano com o Governo do Acre o convênio Nº43/2021 que regulamenta o envio de ajuda financeira para custear parte das ações. A maioria dos serviços são executados com recursos próprios da Prefeitura.

