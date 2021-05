A Polícia Federal tem feito várias operações de combate à corrupção em prefeituras do Acre ao longo dos últimos quatro ou cinco anos. Prefeitos, agentes públicos e empresários foram afastados, punidos e até presos. Milhões foram desviados, mas não totalmente recuperados.

Nesse contexto de malversação de recursos públicos, peculatos e formação de quadrilhas dentro das prefeituras, qual tem sido o papel fiscalizador e denunciador das Câmaras Municipais?

Alguns poucos vereadores que se atrevem a enfrentar o poder executivo são perseguidos pelos gestores. Há toda uma rede de mídia estruturada com dinheiro público. Mídia para promover culto a personalidade do prefeito e blindá-lo de denúncias de corrupção.

Nesse contexto, cabe aos núcleos do Ministério Público em cada cidade ficar atento à atuação dos vereadores. Na verdade, os procuradores têm sido aliados importantes, mas não o suficiente para que os atos de corrupção, pagamento de propinas e peculatos sejam impedidos em tempo real.

E veja no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: Familiares e amigos do médico Andrade Santana de 32 anos, natural do município de Brasileia, estão à procura do profissional, que desapareceu nesta segunda-feira (24/05). De acordo com relatos, o psiquiatra saiu da cidade de Araci – BA onde trabalha e reside com destino a cidade vizinha Feira de Santana, porém desde às 12h desta segunda (24) não deu mais retorno.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.