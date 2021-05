Jorge Viana em entrevista ao Ac24horas. Imagem: AC24horas

O principal líder político do PT no Acre, o ex-senador Jorge Viana foi sabatinado pelos jornalistas Luís Carlos Moreira Jorge, Astério Morerira e Marcos Venícios. Jorge Viana falou do ambiente dos governo federal e estadual, também do projeto político do PT para 2022.

Jorge disse que a Pandemia escancarou as dificuldades e incompetência do governo Bosonaro.

“Lula lidera as pesquisas no Brasil, porque as pessoas estão passando fome com Bolsonaro e no tempo do nosso governo essas mesmas pessoas comiam três vezes ao dia. A política de enfrentamento ao covid-19 é trágica, tivemos um relator do orçamento acreano e ele não cuidou dos nossos interesses, mandou milhões para Goiás e Mato Grosso’, disse.

Jorge ainda alfinetou o governo de Gladson Cameli – PP, ao qual disse estar perdido na condução do estado.

“Estamos no terceiro ano de governo e esse é o melhor de um governo, mas não vejo nada acontecer e as únicas obras que se ver no Acre são da iniciativa privada. O governo espera muito por Brasília e não toma iniciativa de cuidar e enfrentar as dificuldades de frente, ” declarou Jorge.

Sobre as eleições, o ex-governador afirmou que, o PT lhe deu a missão de coordenar o grupo de trabalho eleitoral para construir o projeto político do partido em 2022. Sobre que cargo disputará, Viana afirma que está conversando com lideranças e construindo um caminho para apontar rumos ao povo insatisfeito com o atual governo. Ao ser perguntado se disputará mesmo o governo em 2022, o petista desconversou e disse que nada ainda estar certo.

“Estamos conversando com muita gente, dirigentes partidários e precisamos conversar mais. Serei candidato ao governo ou ao senado, mas isso fica para o ano que vem. A população do Acre está sem rumo e onde eu ando as pessoas me falam; Jorge estamos sem perspectivas e não se ver o governo fazer nada. Isso é forte, precisamos voltar a ter esperança e para isso precisa de planejamento e atitude, coisa que não estamos vendo, ” finalizou Jorge Viana.