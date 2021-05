Segundo o relato, Andrade chegou a enviar uma mensagem para o amigo, dizendo que chegou ao local combinado, no Rio Jacuípe | Fotos: Arquivo

A Voz do Campo – O carro do médico Andrade Santana, de 32 anos que está desaparecido desde às 12h desta segunda-feira (24/05), foi encontrado abandonado e trancado na BR-101, na localidade de Picado em Conceição do Jacuípe.

Segundo o coordenador regional de polícia de Feira de Santana, o delegado Roberto Leal, disse que as investigações sobre o caso já foram iniciadas. “Foi feito o registro da ocorrência, e iniciou-se uma coleta de dados que levassem a indicação do paradeiro do médico. Sabemos que ele saiu dia 24 com destino a cidade de Feira de Santana, onde visitaria alguns amigos e iria realizar um negócio aqui nesta cidade.

Por volta das 12h ele não mais foi encontrado por seus amigos, inclusive, se ausentou do serviço que seria escalado como médico. Por volta das 18h o veículo dele foi encontrado pela Polícia Rodoviária Federal já na cidade de Conceição do Jacuípe, abandonado e trancado”, disse o delegado ao Acorda Cidade.

Sobre o carro encontrado, a polícia vai aguardar informações sobre o estado do veículo. Se há algum vestígio de que houve algum tipo de crime ou outro fato relevante.

“É realmente algo estranho. É uma pessoa dedicada ao trabalho como se percebe pelas informações coletadas com os amigos e pessoas mais próximas, e que não tem nenhum relato que indicasse ser vítima de crime. Vamos seguir com todas as diligências necessárias para localizá-lo. Não podemos descartar nenhuma hipótese, neste momento. Trata-se de uma pessoa, como que não havia nenhum indicativo de que tivesse sofrido algum tipo de ameaça, nem tivesse se envolvido em algum tipo de problema que gerasse algum tipo de vingança, e a gente acaba descartando essas situações, e se aproximando mais com um desaparecimento que pode ser em virtude de crime contra o patrimônio. em aparelho celular, e objetos pessoais foram encontrados, indicando que esses pertences podem ter sido subtraídos. Nossa linha inicial é de que é um crime contra o patrimônio”, concluiu o delegado.

Um amigo relatou que o médico iria almoçar com uma mulher e depois enviou uma mensagem para ela cancelando o almoço, para almoçar com um amigo, e marcando um jantar com ela. A mulher já foi identificada e a polícia vai ouvi-la para saber se ela tem alguma informação importante que ajude a localizar o médico.

Ainda segundo o relato, Andrade chegou a enviar uma mensagem para o amigo, dizendo que chegou ao local combinado, no Rio Jacuípe, mas o amigo não o encontrou. Após esta mensagem, o médico não respondeu mais, nem atendeu ligações. Andrade é natural do Acre, não tem parentes na Bahia, e trabalha nos municípios de Araci, Tucano e São Domingos.(*Colaborou Acorda Cidade).

