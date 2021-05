O Governo do Acre anunciou na última terça-feira (25) a volta do atendimento de radioterapia na Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon). Em dezembro de 2019, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) esteve no Ministério da Saúde junto com o secretário de Saúde, Alysson Bestene, onde solicitou a pasta a urgência na conclusão da reforma da Unacon e também o envio dos equipamentos para receber pacientes do Acre que realizam tratamentos radioterápicos.

Além disso, ainda em dezembro de 2019, o deputado Jesus Sérgio visitou as instalações da Unacon quando estava em reforma e se reuniu com o presidente da época da Fundação Hospitalar do Acre, Lauro de Melo, onde tratou de ações emergenciais para o pleno funcionamento da Unacon.

Alysson Bestene também reconheceu e agradeceu o empenho e a ajuda da bancada federal para a retomada do tratamento de radioterapia no Acre.

“O retorno do funcionamento da Unacon é um marco na saúde de alta complexidade do Acre. O nosso mandato sempre esteve empenhado para o retorno do serviço de radioterapia no Acre, pois muitas pessoas saiam em busca de tratamento contra o câncer fora do estado e agora essas pessoas poderão ser tradas perto de casa e com o apoio da família”, afirmou Jesus Sérgio

