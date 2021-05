Uma sucessão de escolhas desmedidas no cotidiano podem resultar em erros irreversíveis dos quais nenhum de nós está isento, nem mesmo o mais inocente dos homens. Por caminhos internos e tortuosos descobriremos o que levou as personagens a “Depois de Dora”. O texto sugere reflexões sobre a morte física e a morte em vida, compartilhando experiências e resinificando a existência humana em tempos líquidos. Somos nós que vemos o tempo passar ou é ele, o tempo, que nos assiste?.

Depois de Dora escrita por Nolram Rocha e financiado pela Lei Aldir Blanc, com apoio institucional da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) começa sua temporada de apresentações no dia 03 de Junho às 19:30 e segue toda quinta, sábado e domingo (05, 06, 10, 12, 13, 17 e 19) na Usina de Artes João Donato com entrada gratuita.

Ficha técnica

Dramaturgia e Direção Geral: Nolram Rocha.

Elenco: Beatriz de Paulo, Bel Gabs, Elias Silva, Hysnaip Moura, Jaqueline Chagas, Jhony Carvalho, Lonara Teixeira e Netty França.

Arte Gráfica: Mr. Silva

Assistência de direção: Eduardo Paiva

Direção de cena e contrarregragem: Beatriz de Paulo, Eduardo Paiva e Elias Silva

Direção musical e Sonoplastia: Gustavo Leles e João Gabriel Fonseca

Fotografia: Mag Araújo

Iluminação: Jaqueline Chagas

Apoio na operação de luz: Henrique Queiroz

Músicos: Giovanna Massoco, Lonara Teixeira (Violão) e Eduardo Bibiano (Piano)

Operação de som: Henrique Queiroz

Produção: Jaqueline Chagas

Suporte de produção: Nolram Rocha

Canções originais: “Fiel soldado” – Compositor: Nolram Rocha / Arranjo: Banda Laika (SP) e João Gabriel Fonseca “Tristeza” – Gustavo Leles e João Gabriel Fonseca.

Apoio: Funerária São João Batista

Financiado pela Lei Aldir Blanc, com apoio institucional da Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB)

