Veja o Vídeo Abaixo: Uma moradora do Bairro Leonardo Barbosa, aparentando estar revoltada com a situação, resolveu gravar áudios nas redes sociais para denunciar o que ela considerou como humilhação praticada pela prefeitura municipal de Brasileia.

De acordo com os áudios, a moça questiona a respeito do corte do Bolsa Família, segundo ela, ao chegar na secretaria de ação social, servidores do local afirmam que é o presidente da república, Jair Bolsonaro, foi quem mandou suspender o benefício.

Segundo ela, como que em um momento de crise como o que estamos vivendo o presidente manda cortar o bolsa família? A jovem questiona à prefeita Fernanda Hassem, cadê o dinheiro da merenda escolar?!

A moradora cita ainda que toda vez que tem uma ação da prefeitura de Brasileia é necessário fazer um cadastro, porém o que é ofertado acaba não alcançando todas as famílias, o que consequentemente gera mais revolta ainda, pois o cadastro consta de todas as famílias, mas nem todas as famílias são contempladas.

Segundo informações repassadas a redação do site 3 de Julho Notícias, a prefeitura de Brasileia realizou uma ação de distribuições de hortaliças e frutas na quadra do bairro Leonardo Barbosa, na manhã desta quarta-feira (26), porém a quantidade não foi o suficiente para alcançar todas as famílias que fizeram o cadastro para adquiri-los.

Outros moradores que foram contemplados com a chamada Cesta Orgânica, foram indagados sobre a distribuição das cestas, alguns agradeceram a gestão e falaram da importância de levar esse tipo de ajuda para as famílias que realmente precisa. Como mostra os áudios abaixo.

