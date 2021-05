A vereadora Neiva Badotti (PSB) e o presidente municipal do Partido Socialista Brasileiro (PSB) de Brasileia, Jacks Aroldo, participaram de uma reunião com a executiva estadual do partido para tratarem dos rumos que o partido deve tomar nas eleições de 2022.

A reunião aconteceu na sede do partido em Rio Branco, onde o Presidente estadual César Messias e o Deputado Jenilson Leite participaram e dialogaram com a executiva municipal. Na oportunidade, foi falado sobre as pré-candidaturas ao senado e ao governo. Já a executiva municipal, afirmou que em Brasiléia o partido terá candidaturas para estadual e federal.

Jacks Aroldo, enquanto presidente, destacou que vem trabalhando para não só manter o partido organizado como também com união e respeito, conquistar o crescimento expressivo da sigla no município.

“Em Brasiléia, o partido terá candidaturas para estadual e federal e a ordem sempre foi de união do partido em todos os municípios. Contratempos existente em qualquer partido, faz parte da política mas o PSB da fronteira seguirá em tom de união e com certeza na próxima eleição estaremos mais fortes ainda”, destacou Aroldo.

