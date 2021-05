Veja o Vídeo Abaixo: Familiares e amigos do médico Andrade Santana de 32 anos, natural do município de Brasileia, estão à procura do profissional, que desapareceu nesta segunda-feira (24/05).

De acordo com relatos, o psiquiatra saiu da cidade de Araci – BA onde trabalha e reside com destino a cidade vizinha Feira de Santana, porém desde às 12h desta segunda (24) não deu mais retorno.

Ainda segundo informações, o veículo de Andrade foi encontrado na cidade de Conceição do Jacuípe. Amigos e familiares compartilham a imagem do médico nas redes sociais e grupos de WhatsApp com o objetivo de obter resposta a respeito do desaparecimento.

Andrade Santana é filho de um comerciante tradicional do município de Brasileia que trabalhava com artigos de pesca o senhor Paulino Santana (in memoriam), sua loja funcionava no Centro do Município.

