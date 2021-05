O PT sempre foi implacável com qualquer filiado que ousasse apoiar candidaturas que não fossem do partido. A não ser em casos excepcionais de alianças construídas com aval dos diretórios nacional, regionais e municipais.

É um deputado que sepulta uma CPI; vereadores que já definiram seus candidatos de outros partidos para 2022. De Mâncio Lima a Assis Brasil, prefeitos fazendo seus acordos políticos ilegítimos e por aí afora… “mas, pelo amor de Deus, fiquem no partido”! escapou o prefeito Bira, da escola do Binho Marques.

Tudo é permitido desde que não saia do partido. A direção não pode mais dizer não, nem disciplinar ou punir com a expulsão os que colocam seus interesses particulares acima dos do povo ou do próprio PT.

A regra antiga da fidelidade partidária, muito embora parecesse antipática, agradava a muitos que simpatizavam com o partido, já que estabelecia um divisor de águas e a distinção com partidos de aluguel. Tinha efeitos positivos para o sistema político e a sociedade.

O partido do presidente Lula pode até subir nas pesquisas, mas está descendo ao nível mais baixo. Ao que parece, o PT não aprendeu com os erros, com as injustiças, muito menos com a derrota. Começar bem é importante; terminar bem, melhor ainda.

Veja o Vídeo Abaixo: O senador Márcio Bittar fala sobre o orçamento das BRs 364 e 317 ambas de responsabilidade do governo federal e complementa criticando as obras na era do Partido dos Trabalhadores.

