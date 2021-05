Levando saúde a quem precisa: Prefeitura de Porto Walter realiza atendimento Itinerante a diversas comunidades rurais

Horas navegando de canoa, atravessando pontes, desviando tranqueiras, subindo barrancos sob o calor do sol e chuva. Essa foi a rotina dos profissionais de saúde em 11 dias de atendimento no Rio Grajau, Natal, Ouro Preto e Rio das Minas para levar as ações em saúde para os moradores da zona rural.