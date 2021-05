Com o objetivo de garantir o pleno funcionamento da maior unidade de captação e tratamento de água de Rio Branco, governo do Acre, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) realiza obras de contenção e construção da nova subestação do sistema de captação da ETA II. O investimento é de 6 milhões de reais, recursos garantidos pelo governo, por meio do Financiamento à Infraestrutura e Saneamento (Finisa), da Caixa Econômica Federal.

Em visita à obra nesta terça-feira, 25, o governador Gladson Cameli acompanhou a execução dos serviços. A obra de contenção foi concluída. A estrutura onde será instalada a nova subestação está praticamente pronta, restando apenas serviço de pintura e montagem do sistema elétrico.

“Mesmo no período de chuvas, todas medidas foram adotadas para garantir a continuidade das obras. Agora estamos cuidando de todos os trâmites legais para colocar em funcionamento a nova estação de energia, que alimenta as bombas de captação”, explicou o governador Gladson Cameli.

Técnicos da Defesa Civil Estadual, Federal e Corpo de Bombeiros também acompanham a execução dos serviços. As intervenções incluem obras de drenagem e construção de canal para desviar a água do tanque de decantação, para que possa ser realizada a limpeza e manutenção da única célula do tanque da captação, hoje em operação. A obra de contenção foi realizada com estacas cravadas a mais de 20 metros de profundidade, para conter o avanço do movimento de terra.

“Quando a captação foi construída não havia sido feito o mapeamento que identificava o local como área de risco de movimentação de terra. Desde então sempre houve movimentação de terra aqui”, pontuou o secretário adjunto de Infraestrutura, Jamerson Lima.

Em maio de 2020, devido às chuvas fortes, uma movimentação de terra acabou abalando a estrutura da subestação da captação. Foi então, que o governo do Estado, por meio da Seinfra iniciou a construção da nova subestação as intervenções de segurança para que a captação ficasse protegida. “Nosso trabalho agora é cuidar para que a nova subestação entre em ação. A empresa responsável pela obra continua fazendo a parte interna e a empresa fornecedora de energia fazendo a parte externa para que possamos concluir e acionar as bombas com a nova subestação”, enfatizou Lima.

Monitoramento

Enquanto dura a obra, o governo do Estado, por meio do Departamento de Água e Saneamento do Acre (Depasa), monitora o funcionamento do sistema de captação e tratamento de água. “Em atendimento a recomendação do governador Gladson Cameli, engenheiros e equipe técnica da área operacional continuam de prontidão para garantir o funcionamento do sistema de captação e tratamento da ETA II, e eliminar riscos de desabastecimento”, destacou a diretora-presidente do Depasa, Waleska Bezerra.

E veja no Plantão 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo Abaixo: O senador Márcio Bittar fala sobre o orçamento das BRs 364 e 317 ambas de responsabilidade do governo federal e complementa criticando as obras na era do Partido dos Trabalhadores.

Acompanhe nossas Redes Sociais

Twitter 3 de Julho Notícias

Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos

Página Facebook 3 de Julho Notícias

Veja o Vídeo:

Inscreva-se no Twitter 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se no Youtube 3 de Julho Notícias Vídeos, seja membro e compartilhe.

Inscreva-se na Página Facebook 3 de Julho Notícias, seja membro e compartilhe.