Prefeita Fernanda Hassem e os Vereadores: Leomar Barbosa, Neiva Badotti, Marquinho Tibúrcio e a presidente da Câmara, Arlete Amaral – Foto: Assessoria PMB e Câmara de Brasileia – Arte Alemão Monteiro

O descaso por parte da Prefeitura Municipal de Brasileia é tamanho que põe em dúvida o slogan usado pela gestão, “Eu amo eu Cuido”, mas na realidade não é o que está acontecendo na cidade, como é o caso de obras paradas.

Neste caso temos o exemplo da obra da escola Socorro Frota, onde os vereadores: Neiva Badotti (PSB), Leomar Barbosa (PSD), Arlete Amaral (SD) e Marquinhos Tibúrcio (MDB) estiveram visitando o local e constataram que a obra está parada, fato este que consequentemente resultou no atraso da entrega.

A ordem de serviço da obra de construção de escola de um pavimento com 12 salas de aula foi assinado em 14 de outubro de 2019, porém o contrato com a empresa foi assinado no dia 23 de setembro de 2021 e está orçada em R$ 3.219.801,90 (três milhões duzentos e dezenove mil oitocentos e um reais e noventa centavos). Este é um projeto do Ministério da Educação através do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação (FNDE).

A obra que tinha como prazo de execução de 12 meses, com previsão de entrega para ser em outubro ou novembro de 2020, até hoje não foi concluída e os vereadores pedem providências do Poder Publico Municipal para que seja retomada e concluída a obras, pois estamos em maio de 2021 e até agora a prefeitura de Brasiléia ainda não deu uma nova data para a entrega.

O vereador Leomar Barbosa já fez várias denúncias na tribuna da Câmara sobre o descaso da obra da referida escola, mas a prefeitura nunca deu uma resposta sobre o caso. Segundo o parlamentar, a prefeita Fernanda Hassem deu calado como resposta e mesmo assim Leomar afirma que não vai se calar diante deste descaso por parte da prefeitura.

A redação do site 3 de Julho Notícias conversou com o vereador Marquinho Tibúrcio que afirmou que irá convidar os demais colegas para protocolar uma denúncia no Ministério Público para que o órgão tome providências quanto a este descaso que a prefeitura vem fazendo com os alunos e servidores daquela unidade de ensino. “Em minhas mãos tenho vários documentos que comprovam muitas coisas suspeitas na administração da petista Fernanda Hassem”, disse.

Já a vereadora Neiva Badotti afirmou que a obra é uma construção obscura, que para impressionar, Fernanda fez uma mídia muito grande para nada, até porque a obra está parada e eles si quer responde os ofícios enviados pelos vereadores para dar explicações sobre o assunto. “A prefeita Fernanda tem um mandato de faz de conta e sabe Deus quando essa obra será terminada”, destacou.

Não conseguimos contato com a vereadora e presidente da Câmara Arlete Amaral para que a mesma se pronunciasse a respeito desta situação.

Calote na fronteira

Segundo alguns empresários do ramo da alimentação a empresa que ganhou a obra da escola Socorro Frota, a Construtora F. C. Teles Filho Construções e Comercio – EIRELI, teria deixado várias dívidas em algumas churrascarias, onde uma delas, o prejuízo chega a mais de 20 mil reais.

O outro lado

Segundo o vice prefeito Carlinhos do Pelado, o mesmo publicou em sua rede social que a prefeitura de Brasileia está fazendo um aditivo para que outra empresa dê continuidade na obra e que até o final do ano a escola Socorro Frota seja terminada (Inaugurada).

A redação do site 3 de Julho tentou contato com a Secretária de comunicação da prefeitura, Cristiane Araújo, mas até a publicação da matéria não obtivemos resposta.

