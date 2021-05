O ex-prefeito de Rodrigues Alves, Dêda Amorim, esteve reunido com o deputado federal Alan Rick na tarde desta terça-feira para discutirem a respeito do atual cenário político no estado do Acre e dos últimos acontecimento que tem movimentado algumas figura políticas do estado.

Na oportunidade o parlamentar que compõe a bancada federal do Acre, também fez o convite para que Dêda, deputada Maria Antônia e todo o grupo do casal venha fazer parte do Democratas, pois seria de grande honra. Dêda agradeceu pelo convite feito, mas afirmou que esta decisão é tomada em grupo.

Alan Rick aproveitou o momento para se solidarizar com os últimos acontecimentos políticos partidários que lhe tiraram a presidência do PROS sem a mínima consideração, ou ao menos tiveram o trabalho de lhes comunicar sobre a troca, simplesmente agiram como se Dêda não merecesse respeito.

“Me solidarizei com os últimos acontecimentos políticos partidários que lhe tiraram a presidência do PROS e o convidei para ingressar, juntamente com sua esposa, deputada estadual Maria Antônia e seu time, para ingressar no DEMOCRATAS onde serão recebidos com tapete azul estendido!”, publicou o deputado em sua rede social.

Ainda em sua publicação, Alan prestou seu reconhecimento ao que ele pontuou como grandeza do ex-prefeito e de seus leais correligionários!

Dêda ficou muito honrado com o convite feito pela autoridade e agradeceu pela solidariedade prestada ao casal. “Sem dúvidas, nós nos sentimos muito felizes e honrados pela postura que o nosso amigo Alan Rick teve com nosso grupo, estamos superando a forma como tudo aconteceu, mas vamos seguir em frente”, concluiu Dêda.

