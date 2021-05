O deputado federal Jesus Sérgio (PDT) participou na manhã desta terça-feira (25) de uma reunião online com a diretora do Departamento de Saúde da Família do Ministério da Saúde, Renata Maria e com o assessor da Secretaria de Atenção Primária, também do Ministério da Saúde, Davi Calazans. Na ocasião, o parlamentar solicitou ao MS o envio de recursos federais para o pagamento do salário de 48 Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do município de Tarauacá, dentro do teto de 127 ACS do município.

Na reunião, o parlamentar afirmou que atualmente a Prefeitura de Tarauacá tem 79 agentes de saúde ativos, mas que os recursos que chegam não cobrem o salário de todos, e a Secretaria de Saúde do município tem mais despesas do que recursos, por isso, Jesus Sérgio pediu urgência na liberação da verba que já está prevista no Orçamento 2021 do MS para custear as despesas dos agentes de saúde dos municípios brasileiros.

Presentes ainda na reunião, o secretário de Saúde de Tarauacá, Aderlândio França e a coordenadora de Atenção Básica do município, Marcela Silva, ratificaram o pedido do deputado ao Ministério da Saúde.

“O Acre vive uma situação diferente de todo o Brasil, além da pandemia que ainda não acabou tivemos a maior enchente da história do Estado e tem ainda a epidemia de dengue, então, pedimos prioridade e uma atenção especial para o nosso povo que precisa tanto de assistência à saúde”, disse o deputado.

E ao final da reunião, a equipe técnica do Ministério da Saúde garantiu o envio destes recursos o mais rápido possível, uma vez que já está carimbado no Orçamento. Além disso, a diretora do MS, Renata Maria, afirmou que os municípios com as dificuldades de Tarauacá terão prioridade, pois ela é consciente dos desastres naturais que ocorrem na região.

“O resultado da reunião foi muito positivo, pois saímos com a garantia que os recursos serão enviados em breve para que a Prefeitura de Tarauacá possa custear as despesas dos agentes de saúde, esse profissional tão importante para a saúde de cada município”, ressaltou Jesus Sérgio.

