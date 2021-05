Os Camelôs fecharam a ponte e deixaram o centro tumultuado. Imagens: 3 de Julho

Na tarde desta terça-feira (25), um grupo de Camelôs que se dizem fora da lista dos contemplados com boxes no Shopping Popular tentaram falar com Bocalom, que visitava obra no centro e afirmam terem sido destratados pelo prefeito.

Os mesmos aproveitaram uma visita do prefeito Tião Bocalom – PP, que vistoriava as obras emergenciais do Calçadão Raimundo Escócio, quando foi abordado pelos camelôs que tiveram suas barracas retiradas do Calçadão.

Depois de questionarem sobre a demora na solução do problema, Bocalom teria feito pouco caso e disse, ‘tenham paciência, vamos resolver’, daí foi indagado sobre que solução daria, pois já são 15 dias sem poder vender, desde que os fiscais da prefeitura, juntamente com a polícia militar retirou suas barracas do calçadão.

Os camelôs reclamam que a cada dia sem poder vender, os prejuízos aumentam e que alguns já não tem nem comida em casa. “Eu andei 4 km para votar nesse prefeito nos dois turnos, acreditei que ele nos trataria bem”, desabafou um deles.

Outra vendedora afirma que o prefeito não tem sensibilidade e não se importa com os problemas enfrentados por eles. “Ele poderia deixar a gente vender ao menos até resolver nossa situação, mas coloca o Rapa e a polícia para nos expulsar, tem mais polícia nos vigiando aqui do que fazendo a proteção da população nas periferias”, disse indignada uma das manifestantes.

A Manifestação tumultuou o trânsito no centro da cidade, mas foi teve seu encerramento com entendimento entre PM e organização do protesto.

Nós tentamos falar com administração do Shopping Popular, para saber em que pé andam as tratativas para solucionar o problema dos camelôs do calçadão, mas até o momento não obtivemos retorno.

