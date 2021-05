Estátua veio ao chão. Imagem: Twitter

O vendaval causado pelo ciclone que atinge o litoral do Sul do Brasil causou estragos nos últimos dias e continua nesta segunda-feira (24). Nesta madrugada, o vento forte derrubou a réplica da Estátua da Liberdade da loja Havan de Capão do Canoa, no Litoral do Rio Grande do Sul.

Uma das equipes de engenharia e obras saiu de Santa Catarina nesta manhã para avaliar os danos. A estátua atingiu um posto e não deixou ninguém ferido. O ciclone provocou ventos de até 70km/h no Litoral gaúcho. Além da queda da estátua, a cidade de Capão da Canoa registrou quedas de árvores e postes e alguns pontos do município ficam sem luz.

Fonte: Visor Notícias